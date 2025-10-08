به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آب و فاضلاب شهرستان فریدون‌شهر گفت: تاسیسات فاضلاب فریدونشهر شامل ۹۷ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و یک تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه ۴۵ لیتر در ثانیه است که ۲۶ کیلومتر از این طرح با استفاده از اعتبارات سفر‌های ریاست جمهوری در سال‌های ۸۶ تا ۹۵ اجرایی شده است.

عباس رحیمی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای قسمتی از طرح فاضلاب فریدونشهر ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است افزود: تکمیل و بهره برداری شبکه جمع آوری فاضلاب و تاسیس تصفیه خانه به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی گفت: امسال سه نوبت مکاتبه با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات برای این طرح انجام شده که بر اساس قانون جدید، تامین اعتبار تکمیل طرح‌های فاضلاب شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر به مراکز استان‌ها واگذار شده است.

مسئولان آب و فاضلاب محقق نشدن اعتبار لازم برای تکمیل طرح و وجود برخی معارضات اجتماعی را اصلی‌ترین مشکلات اجرا نشدن کامل این طرح فاضلاب شهری اعلام کرده‌اند.

تکمیل نشدن طرح جمع آوری فاضلاب شهر موجب ورود پساب منازل به معابر و خیابان‌ها و نفوذ به منابع آب زیرزمینی و همچنین تحمیل هزینه‌های اضافی به شهروندان برای حفر چاه فاضلاب و تخلیه آن شده است به طوری که هر خانواده برای تخلیه چاه ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان هزینه می‌کند.