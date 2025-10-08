رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های بهمئی و بویراحمد رفع تداخل شد.

لویه و بویراحمد ، رضا فرازی در جلسه تخصصی با مدیران کل ادارات ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی گفت: پس از بررسی دقیق ۹ پلاک از اراضی مورد مناقشه در شهرستان‌های بهمئی و بویراحمد، ۹۰۰ هکتار از اراضی غیر ملی رفع تداخل شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بر رعایت دقیق قوانین و مقررات به عنوان یک اصل غیرقابل تخطی در پیشبرد طرح‌ها تأکید کرد و افزود: دقت نظر و عمل بر اساس چارچوب‌های قانونی، تضمین‌کننده سلامت و اعتبار اقدامات ما است و از حقوق ما دفاع می‌کند.

وی بر ضرورت تلاش و همفکری مضاعف مدیران و کارشناسان برای اجرای دقیق و منطبق با قوانین تأکید کرد تا از بروز هرگونه تداخل و مشکل در آینده جلوگیری شود.