به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: برای تقویت منابع کتابخانه‌ای استان، بیش از ۷۰۶ نسخه کتاب در قالب ۱۵۰ عنوان و به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال در نتیجه تعامل مشترک میان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به کتابخانه‌های عمومی اهدا شد.

ظهوری، با اشاره به اهمیت این اقدام فرهنگی گفت: اهدای این مجموعه کتب متنوع و به‌روز، نخستین گام در مسیر تعاملات تازه میان دو نهاد فرهنگی استان است و نویدبخش همکاری‌های گسترده‌تری در آینده خواهد بود؛ همکاری‌هایی که از ظرفیت ارشاد برای تقویت منابع کتابخانه‌ای بهره‌مند می‌شود.