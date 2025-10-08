پخش زنده
مدیر کل تعاون روستایی لرستان از توزیع ۱۲هزار تن آرد خانهپزی بین روستاییان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛.غلامعلی فتحی گفت: ششماهه اول سال جاری ۱۲ هزار تن آرد خانهپزی بین روستاییان استان توزیع شده است.
مدیرکل تعاون روستایی لرستان با اشاره به اینکه در بیشتر شهرستانها توزیع آرد بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه ساپال انجام میشود، افزود: در این روش آرد توزیع شده بادقت و سرعت بیشتری به مصرفکنندگان واقعی در استان میرسد.
وی گفت: همچنین در ششماهه اول سال جاری ۲۴ میلیون لیتر سوخت بین روستاییان توزیع شد.