به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛.غلامعلی فتحی گفت: شش‌ماهه اول سال جاری ۱۲ هزار تن آرد خانه‌پزی بین روستاییان استان توزیع شده است.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان با اشاره به اینکه در بیشتر شهرستان‌ها توزیع آرد به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ساپال انجام می‌شود، افزود: در این روش آرد توزیع شده بادقت و سرعت بیشتری به مصرف‌کنندگان واقعی در استان می‌رسد.

وی گفت: همچنین در شش‌ماهه اول سال جاری ۲۴ میلیون لیتر سوخت بین روستاییان توزیع شد.