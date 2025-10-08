پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی: از امروز تا اوایل هفته آینده شاهد افزایش نسبی دمای هوا خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدرضا قاضی با بیان اینکه بر اساس تحلیل نقشههای پیش بینی و پیش یابی هواشناسی امروز و فردا آسمان صاف خواهد بود افزود: از امروز تا پایان هفته دمای هوا به تدریج افزایش مییابد. اوایل هفته آینده مجدداً شاهد کاهش دما خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امروز به صورت موقت غبارآلودگی در پارهای نقاط دور از انتظار نیست خاطرنشان کرد: روز جمعه افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات موجب خیزش گرد و خاک خواهد شد.