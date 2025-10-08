به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس اموردام مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: این طرح با هدف تهیه بانک اطلاعاتی دقیق وبرنامه ریزی بهتر برای توسعه وحمایت از صنعت زنبوداری اجرا شد.

ولی علیمرادی افزود: دراین طرح اطلاعاتی همچون تعداد کندوی زنبورعسل، میزان تولید عسل، بره موم، گرده گل، ژل رویال ومیزان استفاده از شکردر قالب فرم‌های مخصوص جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۱۰۰ تن عسل در شهرستان تولید می‌شودگفت: در بویین میاندشت ۷۰ زنبورستان با ۱۲ هزار ۵۰۰ کلنی زنبور وجود دارد که ۴۰ زنبورستان آن بومی است.

نبی الله اکبری مدیر جهادکشاورزی بویین میاندشت نیز گفت: عمده بهره برداران وزنبورداران شهرستان مربوط به روستای کرچ است و این روستا ۵ هزار کلنی زنبور عسل دارد و ۵۰ درصد از عسل شهرستان دراین روستا تولید می‌شود.