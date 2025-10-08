به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، حجت‌الاسلام مشرفی گفت: از تمامی اقشار مردم استان خواستاریم در مراسم راهپیمایی بعد از اقامه نماز دشمن‌شکن جمعه شرکت کنند.

وی با بیان اینکه این راهپیمایی همزمان با سراسر کشور، در تمامی نقاط خراسان جنوبی برگزار خواهد شد، افزود: این راهپیمایی بعد از اقامه نماز جمعه از مصلی‌های نماز جمعه سراسر استان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مشرفی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی در بیرجند از مسجد جامع و مصلی المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به سمت میدان نماز تعیین شده است، گفت: حضور پرشور و با صلابت مردم در این مراسم می‌تواند پیام قاطع وحدت، یکپارچگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار و دفاع از مظلومین تا پیروزی نهایی را به دنیا مخابره کند.