۱۸ مهر، راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» در خراسان جنوبی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» در روز جمعه ۱۸ مهر ماه خبر داد.
وی با بیان اینکه این راهپیمایی همزمان با سراسر کشور، در تمامی نقاط خراسان جنوبی برگزار خواهد شد، افزود: این راهپیمایی بعد از اقامه نماز جمعه از مصلیهای نماز جمعه سراسر استان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام مشرفی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی در بیرجند از مسجد جامع و مصلی المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به سمت میدان نماز تعیین شده است، گفت: حضور پرشور و با صلابت مردم در این مراسم میتواند پیام قاطع وحدت، یکپارچگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار و دفاع از مظلومین تا پیروزی نهایی را به دنیا مخابره کند.