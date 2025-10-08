پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: مشترکانی که زیر الگو مصرف برق دارند به طور میانگین قبض ماهانه حدود ۵۰ هزارتومان دریافت کردهاند و برای پرمصرفها و مشترکانی که ۲ برابر الگو مصرف برق دارند قبضهای میلیونی صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان درباره مشترکان پرمصرف برق در تهران اظهار کرد: امسال در پایتخت شاهد اتفاق خوبی در حوزه مشترکان بودیم و برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته صرفهجویی در حوزه انرژی صورت گرفت به این ترتیب که در روزهای گرم سال بالغ بر ۵۰۰ میلیون کیلوواتساعت صرفهجویی انرژی داشتیم.
وی گفت: در حال حاضر درصد مشترکانی که الگوی مصرف برق را در شهر تهران رعایت میکنند بالغ بر ۷۰ درصد است در حالی که سال گذشته این رقم ۶۵ درصد بوده است، یعنی بیش از ۲۰۰ هزار مشترک زیرالگوی مصرف داریم.
وی در خصوص برنامه احداث نیروگاههای زبالهسوز تهران گفت: شهرداری تهران به میزان محدودی نسبت به احداث نیروگاه زبالهسوز اقدام کرده اما عدد قابل توجهی نیست، این طرحها را باید ساتبا بررسی کند، زیرا این نیروگاهها شرایط خاص خود را دارد.