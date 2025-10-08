پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: دوران پساجنگ ۱۲ روزه را پشت سر میگذاریم و تجربیات ارزشمندی از آن کسب کردهایم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «حسن حسنزاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در گفتوگویی، با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: تهدیدات اساساً چیز جدیدی نیست و بهویژه در این چند سال اخیر، دشمنان همواره در حال تهدید بودهاند؛ این در حالی است که مردم ما خوب میدانند که این تهدیدات مبنای اساسی ندارد و هدف دشمنان متشنجکردن فضاست.
سردار حسنزاده افزود: دشمن با اهدافی از جمله ایجاد بیثباتی، نارضایتی، نگرانی و اضطراب در بین مردم اقدام به این کار میکند؛ اما مردم ما سالهاست که با این رویهها آشنا هستند و بارها در مقاطع مختلف دیدند که آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگران چگونه سعی میکنند با جنگ روانی، فضای جامعه را متشنج کنند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات، گفت: نیروهای مسلح و ملت ایران آموختهاند که باید همیشه برای پاسخ به هر تهدیدی آماده باشند. امروزه که دوران پساجنگ ۱۲ روزه را پشت سر میگذاریم، تجربیات ارزشمندی از آن کسب کردهایم و با آسیبشناسیِ صورتگرفته و مجموعه اقداماتی که بر اساس تجربیات سالهای گذشته، بهویژه همان جنگ ۱۲ روزه انجام شده است، آمادگیهای خود را بیشتر و بهتر از گذشته ارتقا دادهایم.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، تولید قدرت را روالی دائمی در نیروهای مسلح ایران دانست و تصریح کرد: آموختهایم که فقط با قدرتمندشدن میتوانیم پاسخ یاوهگوییهای دشمنان را داده و آنان را مأیوس و ناامید کنیم. امروز نیز به فضل پروردگار، در اوج آمادگی به سر میبریم و نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل هستند.
سردار حسنزاده خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران بارها ثابت کرده است که با تصمیم و اقدام درست، دشمن را در بزنگاهها مأیوس و از نظام، ولایت و نیروهای مسلح پشتیبانی میکند.
وی تصریح کرد: ملت عزیز ایران استحقاق دارد که مسئولان و فرماندهان، جان خود را برای بهبود وضع زندگی، سلامت و امنیت آنان فدا کنند؛ مسئولان نیز باید تمام همت خود را برای حل مشکلات مردم و کنترل بازار و قیمتها به کار گیرند و بیش از پیش در این زمینه تلاش کنند.