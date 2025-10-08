به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در گفت‌و‌گویی، با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: تهدیدات اساساً چیز جدیدی نیست و به‌ویژه در این چند سال اخیر، دشمنان همواره در حال تهدید بوده‌اند؛ این در حالی است که مردم ما خوب می‌دانند که این تهدیدات مبنای اساسی ندارد و هدف دشمنان متشنج‌کردن فضاست.

سردار حسن‌زاده افزود: دشمن با اهدافی از جمله ایجاد بی‌ثباتی، نارضایتی، نگرانی و اضطراب در بین مردم اقدام به این کار می‌کند؛ اما مردم ما سال‌هاست که با این رویه‌ها آشنا هستند و بار‌ها در مقاطع مختلف دیدند که آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگران چگونه سعی می‌کنند با جنگ روانی، فضای جامعه را متشنج کنند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات، گفت: نیرو‌های مسلح و ملت ایران آموخته‌اند که باید همیشه برای پاسخ به هر تهدیدی آماده باشند. امروزه که دوران پساجنگ ۱۲ روزه را پشت سر می‌گذاریم، تجربیات ارزشمندی از آن کسب کرده‌ایم و با آسیب‌شناسیِ صورت‌گرفته و مجموعه اقداماتی که بر اساس تجربیات سال‌های گذشته، به‌ویژه همان جنگ ۱۲ روزه انجام شده است، آمادگی‌های خود را بیشتر و بهتر از گذشته ارتقا داده‌ایم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، تولید قدرت را روالی دائمی در نیروهای مسلح ایران دانست و تصریح کرد: آموخته‌ایم که فقط با قدرتمندشدن می‌توانیم پاسخ یاوه‌گویی‌های دشمنان را داده و آنان را مأیوس و ناامید کنیم. امروز نیز به فضل پروردگار، در اوج آمادگی به سر می‌بریم و نیرو‌های مسلح ما در آمادگی کامل هستند.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران بار‌ها ثابت کرده است که با تصمیم و اقدام درست، دشمن را در بزنگاه‌ها مأیوس و از نظام، ولایت و نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کند.

وی تصریح کرد: ملت عزیز ایران استحقاق دارد که مسئولان و فرماندهان، جان خود را برای بهبود وضع زندگی، سلامت و امنیت آنان فدا کنند؛ مسئولان نیز باید تمام همت خود را برای حل مشکلات مردم و کنترل بازار و قیمت‌ها به کار گیرند و بیش از پیش در این زمینه تلاش کنند.