مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان: در آستانه هفته ملی کودک، این مجموعه فرهنگی با هدف آشنایی نسل آینده با میراث فرهنگی کشور، برنامه‌های متنوعی را با محوریت آموزش، بازی و خلاقیت تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آفرین امامی با اشاره به برگزاری ویژه‌ برنامه‌های روز جهانی و هفته ملی کودک در کاخ گلستان گفت : مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک، با برپایی کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های هنری و روایت‌گری داستان موزه، میزبان کودکان و خانواده‌ها خواهد بود.

وی افزود : این برنامه‌ها با مشارکت هنرمندان، مربیان و گروه‌های داوطلب در بخش‌های مختلف کاخ از جمله حیاط عمارت بادگیر، عمارت باب عالی و روبه‌روی عمارت شمس‌العماره برگزار می‌شود و شامل کارگاه‌های روزمره، ایستگاه داستان‌گویی، اجرای موسیقی و نمایشگاه نقاشی کودکان است.

وی گفت : برنامه‌ها از امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه آغاز می‌شود و تا دوشنبه ۲۱ مهر ادامه دارد. در نخستین روز، کارگاه چاپ پارچه با عنوان «پارچه من» و روایت داستان موزه برای کودکان در حیاط عمارت بادگیر ویژه گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال برگزار می‌شود.

امامی افزود : فردا نیز ، ایستگاه داستان‌گویی کودک، اجرای گروهی موسیقی، غرفه‌های رزین، شمع، زیورآلات، سفال، چوب، منبت و بافندگی و نیز بخش ویژه شاهنامه‌خوانی و جشن مهرگان تدارک دیده شده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: روز جمعه ۱۸ مهرماه نیز افتتاحیه نمایشگاه نقاشی «بچه‌های زیتونی» با همکاری آموزشگاه دهکده و موزه صلح و سازمان شهرداران صلح ژاپن در موزه مردم‌شناسی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تنوع فعالیت‌ها افزود: در روزهای بعد نیز کارگاه‌های بازی‌های سنتی، سفال با عنوان «یک تکه گل، یک خاطره»، پاپیه‌ماشه، و بازدیدهای تعاملی با راهنمای کودک برگزار می‌شود تا کودکان بتوانند در کنار سرگرمی، با میراث فرهنگی و هویت ایرانی خود بیشتر آشنا شوند.

امامی گفت : هدف از برگزاری این برنامه‌ها، ایجاد ارتباطی صمیمی و ماندگار میان کودکان و میراث تاریخی کشور است؛ چراکه آشنایی با فرهنگ و تاریخ از کودکی، بنیان‌گذار حس مسئولیت‌پذیری نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی در نسل آینده خواهد بود.