بیرجند، میزبان آوای کویر
آوای کویر، در ایستگاه سوم با رقابت ۶ گروه برتر موسیقی مقامی از ۴ استان
سومین جشنواره منطقهای موسیقی مقامی «آوای کویر» با حضور بهترینهای موسیقی مقامی چهار استان ۱۷ مهرماه در بیرجند برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سومین جشنواره منطقهای موسیقی مقامی «آوای کویر» با حضور بهترینهای موسیقی مقامی چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان، در بیرجند برگزار خواهد شد.
سومین دوره جشنواره منطقهای موسیقی مقامی آوای کویر، با استقبال گسترده هنرمندان، پنجشنبه ۱۷ مهر ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۲ در محل فرهنگسرای بزرگ شهر بیرجند میزبان علاقهمندان خواهد بود.
بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، در مجموع ۳۵ گروه برای حضور در این جشنواره درخواست داده بودند که شامل ۶ گروه از گروههای برگزیده سالهای گذشته، ۱۹ گروه جدید و ۱۰ گروه از سراسر استان خراسان جنوبی بودند.
پس از مرحله بازبینی آثار، ۶ گروه برای رقابت و اجرا انتخاب شدند و مقرر شد جمعاً ۸ گروه در شب اختتامیه جشنواره به اجرای برنامههای شاد و جذاب موسیقی محلی منطقه خود بپردازند.
این جشنواره که با هدف حفظ، معرفی و ترویج موسیقی مقامی منطقه برگزار میشود، بهترینهای موسیقی را از چهار استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گرد هم میآورد.