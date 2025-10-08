به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در شش ماهه نخست امسال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب اداره‌کل امور عشایر استان واریز شده است تا در راستای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود طرح‌های عمرانی و خدماتی مناطق عشایری هزینه شود.

علی کریمدادی با اشاره به افزایش ۷۲ درصدی این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: نظام مالیاتی کشور با تکیه بر شفافیت و هدفمندسازی هزینه‌کرد درآمدها، توانسته است در مسیر توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و عشایری نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی گفت: امسال شاهد خدمت‌رسانی و تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی در حوزه عشایری استان بوده‌ایم که این مهم با استفاده از منابع حاصل از مالیات و عوارض تحقق یافته است.