تیم پسران دادرس عجب شیر از مدرسه علامه حلی، به‌عنوان تنها نماینده آذربایجان شرقی به مسابقات کشوری المپیاد دادرس هلال‌احمر در بندر انزلی اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیم اعزامی متشکل از امیرمهدی محمودی، مهیار بختیاری، حمید محمدعلی‌پور، سید امیرمهدی سلام‌زاده، امیررضا غفاری، الیار چمنی، طا‌ها فرهودی، مبین حسن‌پور، پارسا بلوری، هادی جبارزاده، طا‌ها قهاری، محمد جبارزاده، علی نجفیان و علیسان اسماعیلی است.

طرح ملی دادرس با همکاری جمعیت هلال‌احمر در مدارس اجرا می‌شود و دانش‌آموزان مهارت‌هایی، چون امداد و کمک‌های اولیه، اطفای حریق، احیای قلبی ریوی، چادرزنی، حمل مصدوم و پناه‌گیری ایمن را فرا می‌گیرند.

تیم دختران عجب‌شیر نیز از مدرسه فدک موفق به کسب مقام دوم استانی شد، اما تنها تیم‌های نخست استان‌ها به مرحله کشوری راه یافته‌اند.