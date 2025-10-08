به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرهاد حسینی طایفه گفت: یکی از کارشناسان محیط زیست یک قطعه پرنده زنبورخوار گلوخرمایی که در طبیعت مصدوم شده بود را پیدا کرد و به اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان تحویل داد.

وی افزود: پرنده زنبورخوار گلوخرمایی با جثه متوسط، بال‌های دراز و نوکِ تیز، بیشتر از حشرات پروازی مانند زنبور‌ها و سنجاقک‌ها تغذیه می‌کند.

ابن پرنده مهاجر که به طور معمول در جنگل‌ها، دشت‌های باز و نزدیکی رودخانه‌ها زندگی می‌کند، زمستان‌ها را در مناطق گرمسیری آفریقا سپری کرده و در فصل بهار به سمت شمال کره زمین و استان‌های شمالی ایران مانند گیلان مهاجرت می‌کند تا در مناطق مرطوب استان مانند تالاب‌ها تخم گذاری کند.