استاندار یزد، در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته ملی کودک، کودکان را گنجینههای حال و معماران آینده ایران و یزد دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی، در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته ملی کودک، ضمن تبریک این ایام، کودکان را گنجینههای حال و معماران آینده ایران و یزد دانست و بر مسئولیت همگانی در پرورش نسلی سالم، خلاق و امیدوار تأکید کرد.
متن پیام بابایی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته ملی کودک، فرصتی مغتنم برای گرامیداشت معصومیت، شادابی و امید بیپایانی است که در وجود پاک هر کودک موج میزند. این ایام، تلنگری است برای همه ما تا بار دیگر به جایگاه رفیع کودکان در جامعه بیندیشیم و مسئولیت خطیر خود را در قبال پرورش نسلی سالم، خلاق، مؤمن و امیدوار بازخوانی کنیم.
کودکان امروز، شهروندان، مدیران، هنرمندان و دانشمندان فردای ایران اسلامی هستند؛ امانتهای گرانبهایی که خداوند متعال به ما سپرده است و وظیفه داریم تا محیطی امن، پویا و سرشار از مهر و معنویت برای رشد و بالندگی آنها فراهم آوریم. آینده درخشان هر سرزمینی، در گرو سرمایهگذاری صحیح و همهجانبه بر روی دوران کودکی است.
در استان یزد، دارالعلم و دارالعباده، که تاریخ آن با فرهنگ غنی، سختکوشی و ایمان درآمیخته است، کودکان ما میراثداران یک تمدن کهن و اصیل هستند.
وظیفه ماست که این پیوند میان نسل امروز و ریشههای پرافتخار گذشته را مستحکمتر سازیم. باید به کودکانمان بیاموزیم که چگونه با تکیه بر ارزشهای دینی و ملی، همچون نیاکان خود، با خلاقیت و هوشمندی، آیندهای روشن برای خود و دیارشان بسازند. باید فرصت بازی، شادی، یادگیری و خیالپردازی را که حق مسلم آنهاست، به بهترین شکل ممکن فراهم کنیم و استعدادهای نهفته در وجودشان را شکوفا سازیم.
اینجانب، ضمن تبریک صمیمانه هفته ملی کودک به تمامی کودکان عزیز و دوستداشتنی استان یزد و خانوادههای محترمشان، از همه دستاندرکاران حوزه کودک و نوجوان، اعم از معلمان دلسوز، مربیان پرورشی، فعالان فرهنگی و اجتماعی، دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و سازمانهای مردمنهاد که در مسیر تحقق دنیایی بهتر برای کودکان گام برمیدارند، قدردانی مینمایم.
امید است با همدلی و تلاش جمعی، بتوانیم آیندهای سرشار از موفقیت، عزت و سربلندی را برای این نوگلان باغ زندگی رقم بزنیم و شاهد تربیت نسلی باشیم که پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در قلههای پیشرفت و معنویت به اهتزاز درآورد.
از خداوند متعال، سلامت، شادکامی و آیندهای روشن را برای همه کودکان ایرانزمین، بهویژه فرزندان عزیز استان یزد، مسئلت دارم.
محمدرضا بابایی
استاندار یزد