فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های ساحلی دریای خزر با همتایان خود از کشور‌های جمهوری آذربایجان و قزاقستان به‌صورت دوجانبه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های ساحلی دریای خزر به روسیه سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با همتایان خود از کشور‌های جمهوری آذربایجان و قزاقستان به‌صورت دوجانبه دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دریادار ایرانی در سومین روز سفر به سن‌پترزبورگ با ناخدایکم «قلی محمدوف» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان گفت‌و‌گو کرد.

ناخدایکم قلی محمدوف در سخنانی پس از این دیدار، ایران و جمهوری آذربایجان را دو کشور دوست، برادر و همسایه عنوان کرد و اظهار داشت: دو کشور همکاری تنگاتنگی در همه زمینه‌ها دارند و درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز هماهنگی بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد.

امیر دریادار ایرانی همچنین با همتای قزاقستانی خود راه‌های ارتقای سطح کیفی همکاری‌ها را بررسی کرد.

ناخدایکم «قانات نیازبکوف» فرمانده نیروی دریایی قزاقستان پس از ملاقات با همتای ایرانی خود اظهار داشت: مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و درباره نقشه راه همکاری‌های آینده به توافقات مهمی دست یافتیم.

فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان روز (سه‌شنبه) در نشست مشترک خود نیز به اظهارات و برخی تحرکات قدرت‌های فرامنطقه‌ای درباره مسائل دریای خزر، واکنشی قاطع نشان دادند.

از آن جمله، «الکساندر موی‌سایف» فرمانده نیروی دریایی روسیه گفت: دریای خزر راهی به اقیانوس و آب‌های آزاد ندارد و از نطر قواعد بین‌المللی، غیر از پنج کشور ساحلی، هیچ قدرت خارجی دیگری حق دخالت و اظهارنظر درباره مسائل این دریا را ندارد.

امیر دریادار ایرانی نیز در این نشست گفت: دریای خزر متعلق به پنج کشور ساحلی دریای خزر است و اجازه نخواهیم داد که از بیرون کشوری بخواهد برای این دریا تصمیم بگیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود در رویداد‌های مرتبط با دریای خزر با همگرایی بسیار بالا حضور پیدا خواهد کرد.

«کاظم جلالی» سفیر کشورمان در روسیه، سرهنگ «رضایی‌مقدم» وابسته نظامی سفارت ایران و برخی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش، دریادار ایرانی را در این سفر همراهی می‌کنند.