به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی گفت: با دستور رئیس کل دادگستری استان، نام ۱۳ نفر از شکارچیان غیرمجاز پس از اعلام اداره محیط زیست به دادسرا، در فهرست مجرمان حرفه ای و خطرناک ثبت و پایش این افراد از طریق پلیس اطلاعات آغاز شد.

سیدمحمد مصطفی زاده افزود: با کمک همیاران‌محیط زیست، نام افراد معروف به شکارچی هم که تاکنون پرونده نداشته اند در حال تهیه است و پایش این افراد نیز پس از ثبت در فهرست مجرمان حرفه ای و خطرناک آغاز خواهد شد.

منطقه جهان نما یکی از مناطق حفاظت شده محیط زیست در جنگل های هیرکانی گلستان و زیستگاه گونه ارزشمند مرال یا گوزن قرمز یکی از بزرگترین انواع گوزن بومی ایران است.

گاوبانگی فصل جفتگیری این گونه زیبا و در معرض خطر است که شکارچیان غیرمجاز از این فرصت برای شکار استفاده می کنند.

امسال به منظور حفاظت از این گونه ارزشمند حیات وحش، با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، عملیات ویژه قضایی برای نجات "جهان‌نما" تصویب و اجرای آن آغاز شد، طرحی که با گشت‌های شبانه، ایست‌های بازرسی و حضور پررنگ نیروی انتظامی، نفس تازه‌ای به جنگل‌های هیرکانی می‌دهد.