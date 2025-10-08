به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ناصر جعفری با بیان اینکه روز ۱۶ مهرماه به عنوان روز ملی کودک و محیط زیست نامگذاری شده است، افزود: به همین مناسبت از روز چهار شنبه ۱۶ مهر ماه تا روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه بازدید از موزه تاریخ طبیعی اداره کل برای عموم رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: علاقه مندان می‌توانند در روز جمعه ۱۸ مهر ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ و روز‌های شنبه، یکشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه صبح‌ها از ساعت ۹ الی ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۱۵ الی ۱۷ از موزه تاریخ طبیعی بازدید کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان ضمن دعوت از عموم مردم جهت بازدید از موزه تاریخ طبیعی، گفت: موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در ابتدای جاده تبریز، پارک جنگلی ارم واقع شده است.

گفتنی است شعار هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۴ " کودکان، حال خوش زندگی " می‌باشد.