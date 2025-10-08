پخش زنده
معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: ایجاد نمایندگی در همه شهرستانها و جذب نیروهای متخصص و توانمند از جمله اقدامات در دست اجراست که به استقرار کامل خدمات وزارتخانه در سطوح محلی کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهروز ندائی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل میراث فرهنگی استان ضمن تبریک به سرپرست جدید و تقدیر از خدمات مدیرکل سابق گفت: پس از استقرار دولت و با هدایت وزیر میراثفرهنگی، تلاش کردیم تا برنامه عملیاتی توسعه را تدوین و به استانها ابلاغ کنیم این برنامهها با هدف ارتقای توانمندی و کارآمدی ادارات کل استانی طراحی شدهاند.
وی افزود: اصلاح ساختار در دستور کار قرار دارد و تاکنون دو مرکز جدید با عناوین سرمایهگذاری و امور بینالملل در ستاد وزارتخانه ایجاد شده است.
وی گفت: افزایش پستهای سازمانی و بهروزرسانی ساختار اداری نیز بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازهای روز کشور انجام خواهد شد.
معاون وزیر میراثفرهنگی در ادامه به برنامه وزارتخانه برای ساماندهی حرایم آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: هدف از این اقدام، حفظ آثار تاریخی در کنار گرهگشایی از مشکلات مردم است. اراضی تعیینحریمشدهای که برای مالکان مشکلاتی ایجاد کردهاند، بازنگری و دوباره تعیین حریم میشوند تا حقوق مردم و حفاظت از میراث فرهنگی توأمان رعایت شود.
لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری و مشارکت مردمی در احیای میراث
ندائی همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مناسب گردشگری در شهرستانها تأکید کرد و گفت: ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا کمبودهای بخش گردشگری را جبران کرده و شرایطی فراهم آوریم تا از ظرفیتهای هر شهرستان به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی در حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور بسیار مهم است و انتظار داریم در این مسیر فعالتر عمل کنند.
در پایان این آیین، از خدمات علی مستوفیان قدردانی و احمد دیناری بهعنوان سرپرست جدید ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی معرفی شد.