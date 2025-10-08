پای بند نبودن دشمنان به وعده‌های خود همه راه‌های مذاکره را به بن بست کشانده و امروز هیچ راهی جز قوی شدن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول پارک ملی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای جنگ تحمیلی و پاسداشت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهدای طوفان الاقصی در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با بیان اینکه دشمنان امروز ایران قوی را بر نمی‌تابند گفت: امروز نقش دانشجویان در ایران قوی بسیار پررنگ و مشهود است و دانشجویان باید با کار و تلاش مضاعف و ایستادن بر لبه و قله‌های علم و فناوری نقش مهمی در خودکفایی استقلال و ایران قوی ایفا کنند.

سردار علی بلالی توسعه علوم دانش بنیان در کشور را مهم و ضروری دانست و گفت: وظیفه و مسئولیت همه ما رفع مشکلات کشور است و با وحدت همدلی و حفظ شور شعور انقلابی می‌توانیم از این مشکلات عبور کنیم.