کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به ملایم بودن سرعت باد در جزایر خلیج فارس، مه صبحگاهی و غبار محلی پدیده شاخص خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعیده خوارزمی، گفت: استان آسمان صاف تا قسمتی ابری، در مناطق دریایی افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران پیش بینی میشود.
او افزود: در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان افزایش سرعت باد جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.
خوارزمی گفت: توصیه میشود احتیاطهای لازم در تردد شناورهای سبک در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد و حاجی آباد، رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
خوارزمی افزود: فردا و جمعه بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطهای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظهای و گردوخاک علاوه بر ارتفاعات در پارهای نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز نیز دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، در شرق استان تا روزهای پایانی هفته ۱ تا ۲ درجه از شدت گرمای هوا در طول روز کاسته خواهد شد.