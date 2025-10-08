پخش زنده
امروز: -
نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد در شکایتی که به دیوان کیفری بینالمللی در مورد حمایت رم از رژیم صهیونیستی در بمباران غزه ارائه شده، به «همدستی در نسلکشی» متهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،«جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا در جریان مصاحبه با کانال تلویزیونی RAI و در نخستین اظهارنظر عمومی درباره اوضاع غزه گفت که دیوان کیفری بینالمللی از وی بابت همدستی در نسل کشی غزه شکایت کرده است.
ملونی ادامه داد «گیدو کروزتو» وزیر دفاع و «آنتونیو تایانی» وزیر امور خارجه ایتالیا نیز «محکوم» شدهاند، که اشاره به زمانی است که دادگاه رسما از وقوع جرم احتمالی مطلع میشود.
نخست وزیر ایتالیا همچنین افزود معتقد است نام «روبرتو سینگولانی» رئیس شرکت تسلیحاتی و هوافضای ایتالیایی «لئوناردو» نیز ممکن است در این فهرست قرار گرفته باشد.
ملونی همچنین گفت: «فکر نمیکنم مورد دیگری از این نوع شکایت در جهان یا در تاریخ وجود داشته باشد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شکایت که تاریخ آن اول اکتبر است، توسط حدود ۵۰ نفر از جمله اساتید حقوق، وکلا و چندین چهره مردمی امضا شده است که ملونی و دیگران را به همدستی در تامین سلاح برای رژیم صهیونیستی متهم میکنند.
نویسندگان دادخواست علیه رهبران ایتالیا در دادگاه نوشتند: «دولت ایتالیا با حمایت از اسرائیل، به ویژه از طریق تامین سلاحهای کشنده، در نسلکشی جاری و جنایات جنگی بسیار جدی و جنایات علیه بشریت که علیه مردم فلسطین انجام میشود، همدست شده است.»
خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد که گروه مدافع فلسطینی که پشت شکایت علیه ملونی است، از دادگاه خواسته است تا امکان آغاز تحقیقات رسمی در مورد اتهام نسلکشی علیه نخستوزیر ایتالیا را ارزیابی کند.
ماه گذشته، یک تحقیق مستقل سازمان ملل متحد اعلام کرد که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه یک نسلکشی است.
دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه، از جمله گرسنگی دادن، قتل و آزار و اذیت، صادر کرده است.
طبق دادههای موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI)، ایتالیا یکی از سه کشوری است که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ «سلاحهای متعارف عمده» را به رژیم صهیونیستی صادر کرد. همچنین ایالات متحده و آلمان مسئول ۹۹ درصد از صادرات دسته سلاحهای بزرگتر، شامل هواپیما، موشک، تانک و سیستمهای دفاع هوایی به این رژیم هستند.
موسسه سیپری همچنین اعلام کرد عمده تسلیحاتی که ایتالیا برای رژیم صهیونیستی در این بازه زمانی ارسال کرده شامل هلیکوپتر و تسلیحات نیروی دریایی است. ایتالیا یکی از چند کشوری است که همچنین در ساخت قطعات جنگندههای اف-۳۵ تحت برنامه تسلیحاتی به رهبری آمریکا دخیل است.
موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم همچنین در بخش دیگری از گزارش اخیر خود اعلام کرد: «نگرانیها در مورد استفاده بالقوه اسرائیل از اف-۳۵ برای نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه منجر به انتقادات زیادی از انتقال این هواپیما یا قطعات آن به اسرائیل شده است.»
وزیر دفاع ایتالیا نیز گفته که این کشور تنها بر اساس قراردادهایی که قبل از هفت اکتبر ۲۰۲۳ امضا شدهاند، به اسرائیل سلاح ارسال میکند.
همچنین پس از آنکه آنتونیو تایانی اعلام کرد ایتالیا ارسال سلاح را به طور کامل به اسرائیل متوقف کرده است، ایتالیا از اسرائیل تضمین گرفته است که این سلاحها علیه غیرنظامیان در غزه استفاده نخواهد شد.