آیت الله نوری همدانی گفت: امروز مهمترین وظیفه آمران به معروف، ایجاد وحدت حول محور رهبری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله نوری همدانی در پیامی به همایش سراسری کارمندان، دبیران و مدیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با محوریت «همافزایی سازمانی جهت احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور» تأکید کرد: امروز بزرگترین معروف وحدت حول محور رهبری انقلاب و حفظ این نظام است و باید دشمن و نقشههای او را شناخت و مهمترین نوع مقابله با دشمن جلوگیری از تفرقه است.
این مرجع تقلید حجاب را نیز فریضهای مهم دانست و افزود: برخی افراد در زمین دشمن بازی میکنند و به دنبال خفیف کردن مسئله حجاب در جامعه هستند که باید با تشریح فلسفه پوشش و تاثیر بسزای آن در حفظ کیان خانواده، نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.