به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم حجت الاسلام منصورصابری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بویین میاندشت گفت: مصداق بارز جهاد درراه خدا شهدا هستند که حول محور ولایت به موقع حرکت کردند و مطیع امر ولی زمان خود بودند.

در این مراسم پرچم متبرک بارگاه ملکوتی اباعبدالله الحسین (ع) به همسر وفرزندان شهید تقدیم وازتمثال این شهید بزرگوار رونمایی شد.

شهید سید کمال ریحانی در ۱۵ مهرسال ۱۳۶۰ در ۲۹ سالگی در منطقه شوش براثر اصابت خمپاره به فیض شهادت نائل آمد.

از ۳۳۰ شهید بویین میاندشت شهیدان سید کمال ریحانی، سید محمود موسوی ومحمود طهماسبی از شهدای اصناف هستند.