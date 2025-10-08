

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس محیط زیست تربت جام گفت: مناطق تحت مدیریت محیط زیست درشهرستان تربت جام، شامل منطقه حفاظت شده باغ کشمیر، منطقه شکارو تیراندازی ممنوع بزد و دشت چشمه گل ازجمله اولین مناطقی است که سرشماری درآن با همکاری کارشناسان اداره کل محیط زیست ومحیط بانان شهرستان‌های همجوار و نیز همیاران محلی، برگزار می‌گردد.

دکتر جواد دامن پاک افزود: امسال نیز همچون سال‌های گذشته گونه‌های شاخص پستانداران علفخوار شامل قوچ و میش وحشی، کل و بز وحشی و آهو برآورد می‌شود که این سرشماری‌ها به منظور بررسی و تحلیل وضعیت جمعیت حیات وحش انجام می‌شود و برآورد حداقل جمعیت موجود در زیستگاه‌ها برای برنامه ریزی مدیریت گونه‌ها و اجرای برنامه‌های حفاظتی ازدیگر اهداف برگزاری سرشماری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نتایج سرشماری بعد از مشاهدات، جمع آوری و به منظور تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف از برآورد جمعیت حیات وحش، بررسی وضعیت زاد و ولد، شناسایی عوامل تهدید و شناسایی مناطق مستعد برای ارتقای سطح حفاظتی زیستگاه‌ها است.

دامن‌پاک گفت: به دست آوردن اطلاعاتی از اندازه و یا تراکم جمعیت وحوش، پیش‌ نیاز اصلی مدیریت حیات وحش است و این که جمعیت وحوش در منطقه‌ای سیر صعودی یا نزولی دارد و برنامه‌ ریزی‌ها برای آینده، نیاز به کسب اطلاعات دقیق از تعداد، تراکم و نحوه پراکنش وحوش در مناطق تحت مدیریت دارد.