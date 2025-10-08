مقامات مشمول قانون انتخابات تا ۲۷ مهر استعفا دهند
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر را دارند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند؛ در غیر این صورت، امکان ثبتنام برای آنها وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور محسن اسلامی با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود، گفت: براساس قانون انتخابات شوراها و بهویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبتنام، از سمت خود استعفا دهند. بر همین اساس، ستاد انتخابات کشور، ماه گذشته اطلاعیهای صادر کرد و در آن اعلام شد که از ۲۱ تا ۲۷ مهر، زمان قانونی استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی است.
وی افزود: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمانبندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبتنام با مشکلی مواجه نشوند. ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت. زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا را نیز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای جداگانه اعلام خواهد کرد.