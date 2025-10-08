مقامات مشمول قانون انتخابات تا ۲۷ مهر استعفا کنند

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر را دارند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا کنند؛ در غیر این صورت، امکان ثبت‌نام برای آنها وجود نخواهد داشت.