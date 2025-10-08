پخش زنده
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: بیش از ۲۶ هزار پرونده در استان کرمان توسط مصلحین و حکمین قرآنی به صلح رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از نقش مؤثر مصلحین و حکمین قرآنی در گسترش فرهنگ صلح و سازش خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۶ هزار پرونده به این گروهها در استان کرمان ارجاع شده که خوشبختانه با تلاشهای ارزشمند آنان، بیش از ۲۶ هزار و ۶۰۱ فقره پرونده منتهی به صلح و سازش شده است.
سیدمهدی قویدل در جمع مصلحین و حکمین قرآنی و میانجیگران شهر کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۸ درصد پروندههای ارجاعشده به مصلحین و حکمین قرآنی در استان به نتیجه صلح و سازش رسیده است.
وی افزود: بیشترین میزان سازش مربوط به حوزههای قضایی رفسنجان، ریگان و جیرفت بوده است که با تعامل مردم و همکاری قضات، نقش مؤثری در کاهش ورودی پروندهها به محاکم داشتهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: طی ششماهه نخست سال جاری، ۴۶ درصد از پروندههای ارجاعی به اورژانس قضایی استان نیز منجر به صلح و سازش شده است.
به گفته وی، شهرستانهای ریگان، کرمان و جازموریان به ترتیب در اجرای این طرح پیشتاز بودهاند.