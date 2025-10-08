پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، طرح ارائه خدمات توانبخشی پرتابل در مدارس و مناطق محروم استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان گفت: طرح ارائه خدمات توانبخشی پرتابل با هدف ارتقای سلامت جسمی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای حرکتی در شهرستانهای مختلف خراسان شمالی اجرا شد.
وی افزود: در قالب این طرح، بیش از ۸۰۰ خدمت تخصصی شامل معاینه، ارزیابی، اسکن داینامیک پا و مچ، بررسی وضعیت قامت و انحرافات اندام تحتانی به دانشآموزان ارائه شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی ادامه داد: این طرح با همکاری کارشناسان توانبخشی جمعیت هلالاحمر استان اجرا شد و مشاورههای لازم درباره بهبود الگوی حرکتی و استفاده صحیح از کفش و وسایل کمکی نیز به دانشآموزان و خانوادهها داده شد.
وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، شناسایی زودهنگام مشکلات حرکتی و کمک به ارتقای سلامت و کیفیت زندگی دانشآموزان در مناطق کمتر برخوردار است.