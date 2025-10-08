پخش زنده
امروز: -
اصلاح شبکه برق در بیش از ۴۰ درصد از روستاهای آذربایجانغربی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی گفت: در قالب طرح ملی بهارستان اصلاح شبکه برق در بیش از یکهزار و ۱۰۰ روستای آذربایجانغربی اجرایی شده است.
طاهر کیامهر افزود: طرح ملی بهارستان از سال ۱۴۰۰ با هدف توسعه و اصلاح زیرساختهای برقرسانی و ارتقای سطح خدمات به مشترکان روستایی همزمان با سایراستانها در آذربایجانغربی نیز اجرا و تاکنون در بیش از ۴۰ درصد از روستاهای استان اجرا شده است.
کیامهر، ضمن تشریح مزایای اجرای این طرح اظهارکرد: اجرای طرح بهارستان؛ بهینه سازی و اصلاح شبکه برق روستایی نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشیها، بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دارد.
وی گفت: در اجرای این طرح، اقدامات گستردهای نظیر تعویض پایههای فرسوده، جابه جایی تیرهای موجود در معابر، تبدیل شبکههای سیمی به کابلهای خودنگهدار، اصلاح روشنایی معابر و بهسازی تأسیسات برقرسانی در سطح روستاهای استان صورت گرفته است.
کیامهر افزود: برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۵۷۸ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان تخصیص یافته که در راستای سیاستهای وزارت نیرو برای بهبود کیفیت خدمات، مدیریت مصرف انرژی و توسعه پایدار مناطق روستایی هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی اضافه کرد: از مجموع دو هزار و ۸۰۶ روستای آذربایجانغربی حدود نیمی از شبکههای برق روستاهای سطح استان توسط همکاران و تلاشگران صنعت برق در قالب طرح بهارستان بهینه سازی و اصلاح شده است که در صورت تخصیص منابع و تداوم اجرای این طرح؛ اجرای آن در ۱۰۰ درصد روستاهای استان انجام خواهد شد.