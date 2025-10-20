به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان گفت : از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ تملک دارایی استانی مبلغ ۱۰۸ میلیارد تومان مصوب و به سازمان جهاد کشاورزی استان ابلاغ شده که به محض تخصیص اعتبار عملیات خرید لوله به مناقصه عمومی گذاشته خواهد شد.

حمید رضا مقصود لو افزود : با این اعتبار امکان خرید بیش از ۱۵۰ کیلومتر لوله برای جایگزینی کانال های آب کشاورزی فراهم می شود.



مقصود لو گفت : از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ تملک دارایی استانی نیز مبلغ ۴۵ میلیارد تومان به سازمان جهاد کشاورزی استان اختصاص پیدا کرد که با این اعتبار بخشی از خرید لوله توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) تامین شده و بقیه اعتبار توسط شرکت خصوصی در مرحله تولیداست.

وی گفت : با اعتبار تخصیص یافته حدوداً ۷۰ کیلومتر لوله خریداری خواهد شد و در ادامه توسط کشاورزانی که طرح و نقشه مشخصات فنی تهیه کرده باشند اجرا خواهد رشد.

وی افزود : این طرح از سال ۱۳۹۲ در استان آغاز شده و تاکنون حدود ۱۳۰۰ کیلومتر در استان گلستان لوله گذاری شده که تقریبا حدود ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار داده است.

