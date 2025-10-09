به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهندس ریحانی گفت: در چارچوب این پروژه، چراغ‌های راهنمایی به وسیله هوش مصنوعی فرماندهی می‌شود.

نکته مهم در این طرح، بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های ترافیکی و تنظیم زمان‌بندی چراغ‌ها بر اساس حجم واقعی عبور و مرور است.

با اجرای این طرح شاهد کاهش مدت زمان توقف خودروها، روان‌سازی عبور و مرور و ارتقای ایمنی عابران پیاده در این محدوده باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه این طرح و هماهنگی تقاطعات از برنامه‌های شهرداری است و در سایر نقاط شهر نیز به‌تدریج اجرا خواهد شد.