مدیر ترافیک شهرداری بجنورد از اجرا و بهره برداری پروژه هوشمندسازی تقاطع دفاع مقدس خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی، کاهش بار ترافیکی و تسهیل در تردد شهروندان پس از اصلاح هندسی انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهندس ریحانی گفت: در چارچوب این پروژه، چراغهای راهنمایی به وسیله هوش مصنوعی فرماندهی میشود.
نکته مهم در این طرح، بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی برای تحلیل دادههای ترافیکی و تنظیم زمانبندی چراغها بر اساس حجم واقعی عبور و مرور است.
با اجرای این طرح شاهد کاهش مدت زمان توقف خودروها، روانسازی عبور و مرور و ارتقای ایمنی عابران پیاده در این محدوده باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه این طرح و هماهنگی تقاطعات از برنامههای شهرداری است و در سایر نقاط شهر نیز بهتدریج اجرا خواهد شد.