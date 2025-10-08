سمینار مدیریت تنش آبی در تهران صبح امروز با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و رئیس دانشگاه تهران در تالار آبگینه برگزار شد تا آخرین درس‌آموخته‌ها و راهبردهای نوین در مقابله با خشکسالی و کمبود منابع آبی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمینار «مدیریت تنش آبی؛ درس‌آموخته‌ها و راهبرد‌های نوین» صبح امروز به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در تالار آبگینه آغاز به کار کرد.

در این سمینار که با حضور «محسن اردکانی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، «محمدحسین امید» رئیس دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان و مدیران بخش آب کشور برگزار شد، چالش‌های مدیریت منابع آبی در کلان‌شهر تهران و راهکار‌های نوین مقابله با تنش آبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در این مراسم با اشاره به شرایط ویژه منابع آبی پایتخت گفت: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارش‌ها و افزایش مصرف، ضرورت بازنگری در سیاست‌های تأمین و توزیع آب بیش از پیش احساس می‌شود و این سمینار فرصتی برای هم‌افزایی دانش و تجربه در این زمینه است.

در ادامه، رئیس دانشگاه تهران نیز با تأکید بر نقش پژوهش‌های دانشگاهی در بهبود مدیریت منابع آب، همکاری میان مراکز علمی و نهاد‌های اجرایی را یکی از محور‌های کلیدی عبور از بحران‌های آبی دانست.

این سمینار با برگزاری نشست‌های تخصصی در محور‌های «پایش و پیش‌بینی خشکسالی»، «مدیریت تقاضا و مصرف بهینه» و «نوآوری در فناوری‌های آبرسانی» تا پایان امروز ادامه دارد.