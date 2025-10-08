پخش زنده
رئیس اداره فنیوحرفهای و کاردانش آموزش و پرورش کردستان از ارسال نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان تجهیزات هنرستانی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ابراهیمی گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور و تأکید بر پنجاه درصدی شدن رشتههای مهارتی در دوره دوم متوسطه، امروز تجهیزات مورد نیاز هنرستانها و رشتههای مهارتی به استان ارسال شد.
ابراهیمی افزود: امسال موفق شدیم ۶۰ رشتهمحل جدید در استان ایجاد کنیم که برخی از این رشتهها برای نخستین بار در کردستان راهاندازی شدهاند؛ از جمله رشتههای طلا و جواهرسازی، هتلداری و مهارتهای چوبی.
وی با اشاره به اهمیت تجهیز و بهروزرسانی هنرستانها اظهار داشت: تجهیزات ارسالشده شامل کلیه وسایل مورد نیاز برای رشتههای جدید و همچنین بهروزرسانی تجهیزات رشتههای پیشین مانند سیستمهای کامپیوتری، وسایل کارگاهی و تجهیزات آموزشی است تا دانشآموزان بتوانند از امکانات بهروز در فرآیند آموزش مهارتهای فنی و حرفهای بهرهمند شوند.
رئیس اداره فنیوحرفهای و کاردانش آموزشوپرورش کردستان در ادامه خاطرنشان کرد: در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، استان کردستان موفق شده است با جذب ۴۶ درصد دانشآموز در پایه دهم و ۴۴ درصد در مجموع سه پایه هنرستانی، رتبه چهارم کشور را در این زمینه به دست آورد.
ابراهیمی جمعیت دانشآموزان هنرستانی استان را نزدیک به ۱۰ هزار نفر اعلام کرد.