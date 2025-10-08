پخش زنده
طرح تجهیز و آبرسانی به هشت روستای شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: آب این روستاها از مجتمع میمند و کش رودخانه تامین میشود.
عبدالحمید حمزهپور افزود: عملیات حفر یک حلقه چاه جدید از چند ماه پیش آغاز و پس از تامین برق و تجهیز کامل، این چاه به شبکه آبرسانی متصل و وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی گفت: با راهاندازی این چاه جدید، جمعیتی بیش از هزار و۵۰۰ تن در هشت روستای واقع در مجتمعهای میمند و کشرودخانه از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند شدند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: برای حفر، تجهیز و تامین برق این چاه بیش از ۴۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
حمزهپور گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه و افزایش تقاضا، تلاش برای توسعه منابع آب آشامیدنی و پایداری آن در اولویت برنامههای شرکت قرار دارد و طرحهای مشابه در دیگر نقاط شهرستان حاجیآباد نیز در دست اجرا است.