به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: آب این روستا‌ها از مجتمع میمند و کش رودخانه تامین می‌شود.

عبدالحمید حمزه‌پور افزود: عملیات حفر یک حلقه چاه جدید از چند ماه پیش آغاز و پس از تامین برق و تجهیز کامل، این چاه به شبکه آب‌رسانی متصل و وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی گفت: با راه‌اندازی این چاه جدید، جمعیتی بیش از هزار و۵۰۰ تن در هشت روستای واقع در مجتمع‌های میمند و کشرودخانه از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: برای حفر، تجهیز و تامین برق این چاه بیش از ۴۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

حمزه‌پور گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه و افزایش تقاضا، تلاش برای توسعه منابع آب آشامیدنی و پایداری آن در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد و طرح‌های مشابه در دیگر نقاط شهرستان حاجی‌آباد نیز در دست اجرا است.