به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین نکوداشت صدمین زادروز استاد ایرج افشار، ایران‌شناس و پژوهشگر برجسته کشور، با حضور جمعی از فرهیختگان، پژوهشگران و اندیشمندان از سراسر ایران در تالار مرکزی یزد برگزار شد.

در این مراسم، اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و ادب فارسی به بررسی ابعاد علمی و شخصیتی استاد ایرج افشار به‌عنوان پدر کتاب‌شناسی ایران پرداختند و از سند هویتی استاد ایرج افشار و پوستر مسابقه کتاب‌خوانی ویژه هفته ایرج افشار رونمایی شد. همچنین کارگاه علمی و پژوهشی با حضور استادان برجسته ایران‌شناسی برگزار شد.

سعید زارع، دبیر این آیین، در سخنانی گفت: «به پاس خدمات ارزشمند استاد ایرج افشار به فرهنگ و ادب ایران، هفته‌ای با عنوان هفته ایرج افشار در یزد نام‌گذاری شده است. در این هفته بیش از ۱۰ برنامه فرهنگی و علمی از جمله مسابقات ادبی، نشست‌های تخصصی، طرح «صد کتاب ماندگار قرن» و رونمایی از کتاب «یادگار‌های یزد» برگزار خواهد شد.»

در ادامه، امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با تأکید بر اهمیت پاسداشت مفاخر فرهنگی گفت: «تجلیل از چهره‌های ماندگار، عامل انسجام فرهنگی است. در دورانی که کشور با چالش‌های فرهنگی مواجه است، شخصیت‌هایی، چون ایرج افشار می‌توانند محور همدلی و الگوی الهام‌بخش برای نسل جوان باشند.»

استاندار یزد نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی افشار اظهار داشت: «قدرشناسی از انسان‌های فرهیخته، درسی قرآنی و وظیفه‌ای الهی است. استاد ایرج افشار به‌تنهایی کار صد‌ها پژوهشگر را انجام داد؛ او با تألیف بیش از ۳۰۰ کتاب و نگارش ۳ هزار مقاله، همانند یک امت فرهنگی در عرصه دانش و پژوهش بود.»

بابایی افزود: «در استان یزد، مفاخر فراوانی داریم و باید با معرفی آنان به نسل جوان، روح خودباوری و هویت ایرانی را تقویت کنیم.»

استاد ایرج افشار، فرزند محمود افشار یزدی، از نام‌آورترین ایران‌شناسان معاصر بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وی فرمودند: «ایرج افشار، ایران‌شناسی برجسته و پرکار بود.»

وی در ۱۶ مهر ۱۳۰۴ در یزد زاده شد و پس از شش دهه تلاش علمی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ در تهران درگذشت و در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.