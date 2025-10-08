مذاکرات و رایزنی‌های فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه گردهمایی فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های حاشیه دریای خزر، در روسیه همچنان ادامه دارد. در این گردهمایی تاکید شد هیچ قدرت خارجی حق دخالت و اظهار نظر درباره مسائل این دریا را ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سن‌پترزبورگ، «امیردریادار شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همراهی «کاظم جلالی» سفیر کشورمان در روسیه، سرهنگ «رضایی‌مقدم» وابسته نظامی سفارت ایران و اعضای هیات بلندپایه همراه خود، با فرمانده و اعضای هیات نیروی دریایی جمهوری آذربایجان ملاقات کرد.

«ناخدایکم قلی محمدوف» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان در پایان این دیدار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، ایران و جمهوری آذربایجان را دو کشور دوست، برادر و همسایه عنوان کرد و افزود: دو کشور همکاری تنگاتنگی در همه زمینه‌ها دارند و درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز هماهنگی بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد.

امیر دریادار ایرانی همچنین با همتای قزاقستانی خود راه‌های ارتقاء سطح کیفی همکاری‌ها را بررسی کرد.

«ناخدایکم قانات نیازبکوف» فرمانده نیروی دریایی قزاقستان پس از ملاقات با همتای ایرانی خود، گفت: امروز مذاکرات بسیار خوبی با هم داشتیم و درباره نقشه راه همکاری‌های آینده به توافقات مهمی رسیدیم.

فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های حاشیه دریای خزر در نشست مشترک خود نیز به اظهارات و برخی تحرکات قدرت‌های فرامنطقه‌ای درباره امور داخلی دریای خزر، واکنشی قاطع نشان دادند.

«الکساندر موی‌سایف» فرمانده نیروی دریایی روسیه گفت: دریای خزر راهی به اقیانوس و آب‌های آزاد ندارد و از نطر قواعد بین‌المللی، غیر از ۵ کشور ساحلی، هیچ قدرت خارجی دیگری حق دخالت و اظهار نظر درباره مسائل این دریا ندارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود در رویداد‌های مرتبط با دریای خزر با همگرایی بسیار بالا حضور پیدا خواهد کرد، افزود: باور ما این است که دریای خزر متعلق به ۵ کشور حاشیه این دریاست و اجازه نخواهیم داد کشور دیگری برای این دریا تصمیم بگیرد.