

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی ایران درباره عملکرد ایلیا صالحی‌پور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ فورده اظهار داشت: همان طور که دیدید ایلیا واقعاً شانس مدال دوضرب را داشت. برنامه ریزی ما هم همین بود. استراتژی ما این بود که با حرکت اول ایلیا به جدول بیاید و بعد شانس مدال برای او قائل شویم. امروز جدول دسته عجیب بود و وزنه‌های زیادی افتاد. نقاط قرمز جدول بسیار بیشتر بود و ما هم غافلگیر شدیم.

سلیمی گفت: کره‌ای‌ها ۲۰۱ را پشت هم انداختند و ما ۵-۶ دقیقه را از دست دادیم و اگر شرایط بهتر پیش می‌رفت ایلیا با اعتماد به نفس بیشتری ۲۰۲ را می‌زد.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: صالحی‌پور برای اولین بار است که در رقابت‌های جهانی بزرگسالان شرکت می‌کرد و این جوانان به تجربه کردن نیاز دارند تا در ۷-۸ سال آینده بیایند و با استفاده از این تجربیات برای ما مدال کسب کنند. او کمی خودباوری ندارد و من بار‌ها به او گفته بودم که توانایی کسب مدال دارد، اما خودش باور نمی‌کرد و امروز به این موضوع رسید. امیدوارم این مسابقات تجربه بزرگی برای او شود و در آینده به خوبی از آن استفاده کند.

بهداد سلیمی درباره مسابقه بعدی نمایندگان ایران گفت: پنجشنبه ما در دسته ۹۴ کیلوگرم علیرضا معینی و علی عالی‌پور را داریم و با توجه به وزنه‌هایی که زدند امیدواریم نتایج خوبی کسب کنند و روی مدال هستند. مردم هم برای ما دعا کنند.