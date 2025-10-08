دور چهارم مسابقات تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی و ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار دلاری شانگهای در چین آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

گابریل دیالو از کانادا ۱ - ۲ زیزو برگز از بلژیک

خامه مونار از اسپانیا ۱ - ۲ نواک جوکوویچ از صربستان

ژووانی امپتشی از فرانسه ۱ - ۲ هولگر رونه از دانمارک

والنتن واشرو از موناکو ۲ - ۱ تالون خریکسپور از هلند

- لرنر تین از آمریکا، کامرون نوری از انگلیس، نونو بورگش از پرتغال، آلکس دمینور از استرالیا، آرتور ریندرنک از فرانسه، یری لهچکا از چک، فلیکس اوژر از کانادا و لورنزو موزتی از ایتالیا امروز در دور چهارم به میدان می‌روند.