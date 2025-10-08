پخش زنده
امروز: -
معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی گفت: فعالیتهای اقتصادی روستا فصلی است و برای فصول دیگر باید صنایع تبدیلی، صنایع دستی و حتی گردشگری را ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هرچند جمعیت روستاها و عشایر کشور روند کاهشی دارد، اما سهم آنها در تولید ملی روند افزایشی دارد.
وحید سعادت معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی گفت: علیرغم اینکه جمعیت روستاییان از یک چهارم جمعیت کشور رو به کاهش هست سهمشان در ارزش افزوده اقتصادی کشور اکنون از یک چهارم به یک سوم نزدیک میشود.
علاوه بر این دولت به صورت تسهیلات هم از تولیدات عشایری حمایت میکند.
رئیس سازمان امور عشایری ایران گفت: بحث بعدی بیمه دام است که اگر دام ما تلف نشود، اما در اثر خشکسالی و مشکلات افت داشته باشد خسارت به آن تعلق میگیرد. جاهایی که دارای کارخانههای دام هستند را تشویق میکنیم که از علوفه خام به سمت خوراک دام برویم.
نگاه تقویت زیرساخت تولید هم از دیگر برنامههای دولت برای ساکنان روستاست.
جهانبخش میرزاوند افزود: ما ۲ هفته پیش پست عشایری را افتتاح کردیم؛ کد پستی عشایری را تحویل عشایر دادیم و انشاءالله تا آخر دولت تمام مناطق عشایری دارای کدپستی خواهند شد.
به گفته متولیان تولید تکمیل زیرساختهای ارتباطی از جمله امکاناتی است که میتواند اقتصاد عشایر و روستاییان را پایدارتر کند.
وحید سعادت معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی گفت: فعالیتهای اقتصادی روستا فصلی است و ما باید برای فصول دیگر بتوانیم صنایع تبدیلی، صنایع دستی و حتی گردشگری را ایجاد کنیم؛ کمک به روستا یعنی کشاورزها، صاحبان بومگردی خواهند بود و صنایع دستی خواهند داشت.
حجت ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ما بایستی چند موضوع را در اولویت قرار بدهیم. یکی از مباحث بحث بازار است. تا زمانی که روستایی و عشایر عزیز ما تولید میکند یا در جلوی باد، باران، آفتاب، سرما و گرما تمام زحمات و ریسک را متحمل میشود. بعد یک عده دیگری در قالب دلال باعث میشوند که روستایی و عشایر ما به آن درآمد لازم نرسد و درآمدی که در روستا باید بماند نشت پیدا کند و از روستا خارج شود و به کشاورزی و به سایر فعالیتهای کسب و کار برنگردد.