به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، سردار «حسین زارع کمالی» فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان، سخنرانی خواهد کرد و حاج «محمود کریمی» نیز به مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت می‌پردازد.

شهید حاج حسین همدانی از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس و از مدافعان حرم بود که در مهرماه ۱۳۹۴ در حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم امسال با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم ولایتمدار برگزار خواهد شد.