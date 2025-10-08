پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت دهمین سالروز شهادت سرلشکر شهید حاج «حسین همدانی» و شهدای مدافع حرم، ۱۷ مهرماه در حسینیه امام خمینی همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، سردار «حسین زارع کمالی» فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان، سخنرانی خواهد کرد و حاج «محمود کریمی» نیز به مرثیهسرایی و ذکر مصیبت میپردازد.
شهید حاج حسین همدانی از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس و از مدافعان حرم بود که در مهرماه ۱۳۹۴ در حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.
مراسم امسال با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم ولایتمدار برگزار خواهد شد.