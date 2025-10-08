تالار‌های بورس کالای ایران در روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه میزبان عرضه ۳۶۳ هزار و ۸۵۹ تن انواع محصولات مختلف است که بیشترین حجم عرضه مربوط به تالار صادراتی می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار‌های بورس کالای ایران امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه میزبان عرضه ۳۶۳ هزار و ۸۵۹ تن انواع محصول است. بیشترین عرضه امروز در تالار صادراتی است.

در تالار صادراتی قرار است ۱۷۶ هزار و ۷۴۶ تن محصول شامل ۶۰ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار و ۲۶ تن سیمان، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۳۰ هزار و ۲۸۰ تن قیر، ۶ هزار تن مس و ۴۰۰ تن عایق رطوبتی روی تابلو برود.

تالار حراج باز عرضه ۷۹ هزار و ۱۰۴ تن محصول شامل ۷۶ هزار و ۳۰۰ تن تختال و ۲ هزار و ۸۰۴ تن مواد شیمیایی را تجربه می‌کند.

در تالار صنعتی ۶۲ هزار و ۵۷۶ تن محصول شامل ۶۲ هزار و ۲۳۶ تن مقاطع فولاد و ۳۴۰ تن مس آماده فروش هستند.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۲۶ هزار و ۷۱۷ تن محصول شامل ۲۳ هزار و ۵۵۲ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۴۶۵ تن مواد پلیمری، ۹۰۰ تن گوگرد و ۸۰۰ تن قیر عرضه می‌شود.

امروز در تالار فرعی نیز ۱۸ هزار و ۷۱۷ تن محصول شامل ضایعات، فولاد، مواد شیمیایی و مقاطع برنجی عرضه می‌شود.

امروز در تالار خودرو ۳۰ دستگاه کامیونت فورس روی تابلو می‌رود.