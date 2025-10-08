پدرشهیدان نبی الله و نورالله حبیب نیارمی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حبیب الله حبیب نیارمی پدر شهیدان نورالله و نبی الله حبیب نیا رمی از مومنین و متدین روستای رمنت بابل دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت.

مراسم تشییع پیکر پاک مرحوم حاج حبیب الله حبیب نیارمی امروز چهارشنبه ساعت ۱۵ عصر از مسجد امام خمینی روستای رمنت به سمت گلزار شهداء برگزار می‌گردد.

شهید نبی الله حبیب نیا رمی عضو بسیج، در لشکر ۲۵ کربلا و در رسته پیاده به اسلام و انقلاب خدمت می‌کرد که به تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۵ منطقه دهلران، عملیات والفجر ۶ شهد شیرین شهادت نوشید. پیکر پاک این شهید والامقام پس از تشییع در گلزار شهدای رمنت به خاک سپرده شد.

شهید نوراله حبیب نیا رمی عضو بسیج در لشکر ۲۵ کربلا به تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۶ در هورالعظیم بر اثر اصابت تیر مستقیم به فیض شهادت نائل آمد.