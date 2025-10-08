مدیر حج و زیارت گیلان از دارندگان اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده خواست از امروز با مراجعه به درگاه سازمان حج و زیارت، برای اعزام به سرزمین وحی نام نویسی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وحید اسکندری به خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به تمهیدات انجام شده، ۴ کاروان حج عمره مفرده در تاریخ‌های ۱۱ و ۲۱ آبان امسال از رشت، ۱۶ آبان از لنگرود و ۲۶ آبان از شفت به تهران می‌روند و از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران، به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه اولویت اعزام با دارندگان اسناد ودیعه گذاری بانکی تا شماره ۶۰۰ است، افزود: این ودیعه گذاران می‌توانند برای نام نویسی، از ساعت ۱۱ امروز چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۴، به درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir مراجعه کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان گفت: هزینه سفر حج عمره مفرده برای هر زائر با توجه به امکانات اقامتی پیش بینی شده، بین ۶۵ تا ۶۶ میلیون تومان متغیر است.