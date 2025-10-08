پخش زنده
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، برنامه ریزی محتوایی و تمرکز بر پیشگیری را از مهمترین اولویتهای امسال برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی، گفت: شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر کیش در هفته انتظامی با همکاری سایر سازمانها و نهادهای عضو شورا، برنامههای مختلف پیشگیرانه از اعتیاد را در دستور کار قرار داد.
او افزود: کارگاهها و نمایشگاه های آموزشی با هماهنگی و مشارکت اداره آموزش و پرورش، در حوزه پیشگیری از اعتیاد ویژه دانش آموزان در مدارس درحال برگزاری است.
اولادعلی، خاطرنشان کرد: دانش آموزان با حضور در نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و شرکت در کارگاه آموزشی با جدیدترین نکته های پیشگیری از اعتیاد آشنا می شود.
او افزود: نمایش محتواهای تصویری کوتاه در خصوص فراگرفتن مهارتهای زندگی و مهارت نه گفتن برای دانش آموزان، پخش میشود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، گفت: اجرای سرود یاریگران زندگی، برپایی محفل گفتوگو و پرسش و پاسخ درباره آسیبهای اجتماعی از دیگر برنامههای هفته فراجاست.
اولادعلی، گفت: نمایشگاههای آموزشی در قالب دورهای و سیار با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی پیامدهای اعتیاد در جامعه برای دانش آموزان طراحی شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، گفت: برگزاری جلسات ویژه والدین دانش آموزان برای آسیب شناسی اجتماعی فرزندان و راهکارهای لازم برای دوری دانش آموزان از آسیب ها، از دیگر برنامههای پیشگیرانه از اعتیاد است.
اولادعلی، گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مساجد و محلات به همراه نمایشگاه با حضور مردم از دیگر برنامههای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در هفته فراجاست.
او تاکید کرد: در این جلسات، آشنایی با موادمخدر، اصول پیشگیری از اعتیاد، راههای مقابله با این آسیب اجتماعی با رویکرد اسلامی و دینی، از جمله سرفصلهای آموزشی است.
اولادعلی خاطرنشان کرد: مساجد به عنوان کانونهای مهم فرهنگی و اجتماعی، با حضور متدینین و فعالان فرهنگی، اجتماعی و مذهبی باید نقش بارزی را در مقابله با آسیبها ایفا کنند.