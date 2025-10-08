آخرین دستاورد‌های صنعت گل و گیاه کشور با حضور هشتاد فعال این عرصه از سراسر کشور در محل نمایشگاه بین‌المللی اراک به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نمایشگاه تخصصی گل و گیاه با حضور تولیدکنندگان برجسته این حوزه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر اراک آغاز به کار کرد.

این رویداد فرصتی است برای نمایش آخرین دستاورد‌ها و توسعه بازار میان فعالان صنعت گل و گیاه کشور.

این نمایشگاه با هدف ایجاد بستری مناسب برای معرفی نوآوری‌ها، تبادل تجربیات، و توسعه بازار گل و گیاه میان فعالان این صنعت، و تا ۱۸ مهرماه همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

در این رویداد، غرفه‌هایی از شهر‌های مختلف استان مرکزی و سایر استان‌ها حضور دارند و محصولات متنوعی از جمله گل‌های زینتی، گیاهان دارویی، تجهیزات باغبانی و خدمات مرتبط به نمایش گذاشته شده‌اند.