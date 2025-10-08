به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم اختتامیه کلاس‌های تابستانی حفظ قرآن کریم دارالقرآن امام خمینی (ره) شهرستان زارچ با حضور جمعی از مسئولان، مربیان و خانواده‌های قرآن‌آموزان برگزار شد.

مسئول دارالقرآن کریم اداره آموزش و پرورش زارچ در این مراسم اظهار کرد: «به منظور ترویج فرهنگ قرآنی، ایجاد انس بیشتر دانش‌آموزان با کلام وحی و گسترش آموزش‌های دینی در میان نسل نوجوان، طرح تابستانی حفظ قرآن در زارچ برگزار شد که در مجموع بیش از ۲۴۰ دانش‌آموز در دوره‌های آموزش و حفظ قرآن کریم شرکت کردند.»

وی افزود: «در پایان این دوره، ۱۹ حافظ دو جزء و ۸ حافظ یک جزء قرآن کریم تربیت شدند که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر و تلاش ارزشمند مربیان و قرآن‌آموزان است.»

حجت‌الاسلام فرقانی نیز در ادامه ضمن قدردانی از تلاش مربیان و خانواده‌ها گفت: «در این مراسم از حافظان برتر، مربیان فعال و خانواده‌هایی که فرزندان خود را در مسیر حفظ قرآن یاری کرده‌اند، تجلیل شد.»

حجت‌الاسلام طباطبایی امام جمعه زارچ، هم در این مراسم، در سخنان خود تأکید کرد: «قرآن کتاب راهنمای زندگی درست است. باید عمل به قرآن و حفظ آیات الهی در خانه‌ها و میان فرزندان نهادینه شود تا آثار و برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی نمایان شود.»

همچنین پرویزی فرماندار زارچ، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این دوره‌ها گفت: «حفظ قرآن کریم یکی از ارزشمندترین فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی است. تربیت نسل قرآنی، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده جامعه است و باید این مسیر نورانی با جدیت تداوم یابد.»