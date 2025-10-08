پخش زنده
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد: گیاهان دارویی، محور جدید درآمد و اشتغال در شهرستان آذرشهر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد در بازدید از مزرعه گیاهان دارویی در شهر ممقان با تأکید بر اهمیت توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان آذرشهر گفت: توجه به میزان و کیفیت آب مورد نیاز در مراحل مختلف رشد گیاهان دارویی از عوامل اصلی موفقیت در تولید اقتصادی این محصولات است و سازمان در این راستا حمایتهای لازم فنی و اعتباری را در اختیار بهرهبرداران قرار میدهد.
وی افزود: طرح توسعه گیاهان دارویی در شهرها و بخشهای شهرستان آذرشهر با هدف تنوعبخشی به الگوی کشت، افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد واحدهای فرآوری و توسعه صادرات محصولات دارویی با اعتبارات تخصیصی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: با تلاش مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و اجرای برنامههای ترویجی، آموزشی و اطلاعرسانی هدفمند، کشت گیاهان دارویی در شهرستان آذرشهر رونق گرفته و تاکنون گونههای متنوعی از جمله بالنگوی شهری، زیره و سیاهدانه نیز در سطحی از مزارع این شهرستان کشت شده است.
جعفرنژاد با اشاره به ارزش افزوده بالای گیاهان دارویی در مقایسه با محصولات زراعی سنتی اظهار کرد: گیاهان دارویی میتوانند به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد سبز و توسعه پایدار روستایی در منطقه مطرح شوند و سازمان در این مسیر، از طرحهای علمی، دانشبنیان و کارآفرینانه در حوزه کاشت، برداشت و فرآوری حمایت خواهد کرد.
در مزرعه گیاهان دارویی ممقان مجموعهای از اسطوخودوس (۳۳۳۴ نشا)، مارچوبه (۳۵۰۰ نشا)، زرشک پفکی و زرشک قرمز هستهدار دارویی (۵۰ نشا) و همچنین پیاز زعفران (۱۰۰ کیلوگرم) کشت شده است.