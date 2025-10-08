به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد در بازدید از مزرعه گیاهان دارویی در شهر ممقان با تأکید بر اهمیت توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان آذرشهر گفت: توجه به میزان و کیفیت آب مورد نیاز در مراحل مختلف رشد گیاهان دارویی از عوامل اصلی موفقیت در تولید اقتصادی این محصولات است و سازمان در این راستا حمایت‌های لازم فنی و اعتباری را در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.

وی افزود: طرح توسعه گیاهان دارویی در شهرها و بخشهای شهرستان آذرشهر با هدف تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد واحد‌های فرآوری و توسعه صادرات محصولات دارویی با اعتبارات تخصیصی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: با تلاش مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و اجرای برنامه‌های ترویجی، آموزشی و اطلاع‌رسانی هدفمند، کشت گیاهان دارویی در شهرستان آذرشهر رونق گرفته و تاکنون گونه‌های متنوعی از جمله بالنگوی شهری، زیره و سیاهدانه نیز در سطحی از مزارع این شهرستان کشت شده است.

جعفرنژاد با اشاره به ارزش افزوده بالای گیاهان دارویی در مقایسه با محصولات زراعی سنتی اظهار کرد: گیاهان دارویی می‌توانند به عنوان یکی از محور‌های اصلی اقتصاد سبز و توسعه پایدار روستایی در منطقه مطرح شوند و سازمان در این مسیر، از طرح‌های علمی، دانش‌بنیان و کارآفرینانه در حوزه کاشت، برداشت و فرآوری حمایت خواهد کرد.

در مزرعه گیاهان دارویی ممقان مجموعه‌ای از اسطوخودوس (۳۳۳۴ نشا)، مارچوبه (۳۵۰۰ نشا)، زرشک پفکی و زرشک قرمز هسته‌دار دارویی (۵۰ نشا) و همچنین پیاز زعفران (۱۰۰ کیلوگرم) کشت شده است.