پخش زنده
امروز: -
ارتش اشغالگر اسرائیل به سیاست گرسنگی دادن و محاصره نوار غزه در راستای بازتولید قحطی و نسلکشی آرام اهالی این منطقه با سوء استفاده از فضای مذاکرات جاری در شهر «شرم الشیخ» مصر ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه لبنانی «الاخبار»، در پس پرده مذاکرات جاری در شرم الشیخ که بعید به نظر میرسد به جدول زمانبندی شده «خوشبینانه» خود پایبند باشد، ارتش اشغالگر اسرائیل به تخریب سیستماتیک مناطق مسکونی و محلههای شهر غزه ادامه میدهد. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به محاصره تقریبا ۵۰۰ هزار نفر از مردم در بخش باریکی از شهر غزه ادامه میدهند و برای سومین هفته متوالی از ورود کامیونهای کمکرسانی جلوگیری میکنند.
با وجود اینکه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه همچنان ادامه دارد، اما خطرناکتر از آن، تلاش این رژیم برای سوءاستفاده از توجه فضای رسانهای به مذاکرات شرم الشیخ برای بازتولید قحطی در مناطق محاصره شده است، زیرا از زمان آغاز عملیات نظامی در شهر غزه، ارتش اشغالگر اسرائیل گذرگاه «زیکیم» را بسته و از ورود هر نوع کمکی به شهر جلوگیری میکند.
کالاهای تجاری پیشتر از جنوب و مرکز نوار غزه از طریق خیابان «الرشید» به شهر غزه و شمال نوار غزه منتقل میشدند و با وجود قیمتهای بالاتر در شهر غزه در مقایسه با مرکز نوار غزه، فراوانی نسبی کالاها خطر قحطی را دفع میکرد، اما بسته شدن این خیابان و حرکت بازرگانان از شهر غزه به سمت جنوب نوار غزه و انتقال تعداد زیادی از انبارهای غذایی و کالایی آنها از شهر غزه به جنوب نوار غزه، باعث تخلیه این شهر از ذخایر غذایی اساسا محدود آن شده است.
«محمد حجازی» از شهروندان فلسطینی ساکن شهر غزه گفت: «از زمانی که ارتش اشغالگر خیابان الرشید را بست، موجی از نگرانی مردم را فرا گرفته است.»
وی خاطرنشان کرد: «مقدار کالاهای موجود در شهر غزه در مقایسه با جمعیت بسیار محدود است، در حالی که ادامه بسته بودن گذرگاهها، اعمال محاصره و مصرف روزانه به کمبود آرد و کالاهای اساسی منجر شده و قیمت کالاهای کمیاب را نیز افزایش داده است.»
حجازی افزود: «آنچه اتفاق میافتد، بازتولید قحطی است، اما این بار بدون اینکه کسی توجهی به آن کند. جهان سرگرم مذاکرات است، در حالی که ارتش اشغالگر مرتکب جنایت گرسنگی و نسلکشی میشود.»
مردم مقاوم شهر غزه همچنین با توجه به اینکه ارتش اشغالگر اسرائیل عمدا دهها چاه اصلی آب را از بین برده و از ورود سوخت لازم برای راه اندازی چاههای باقی مانده جلوگیری کرده است، با کمبود شدید آب آشامیدنی و آب برای شستشو روبهرو هستند.
به گفته «محمد ابو سیدو» ساکن محله الدرج در شهر غزه، «دهها هزار آواره پس از توقف فعالیت شهرداری شهر غزه به دلیل کمبود سوخت، مجبورند آب را از مسافتهای طولانی به چادرها و خانههای خود حمل کنند.»
وی خاطرنشان کرد که «بیشتر کارخانههای آب شیرینکن شهر نیز از کار افتادهاند و اشغالگران با این اقدام، ساکنان را مجبور به نوشیدن آب ناسالم کردهاند.»
این شهروند فلسطینی افزود: «اشغالگران از هر وسیلهای برای مجبور کردن ما برای کوچ اجباری به جنوب نوار غزه استفاده میکنند، اما کسانی که بمباران و قتل عام را تحمل میکنند، صرف نظر از چالشها، استوار و پا برجا خواهند ماند. نباید اجازه داده نشود که ما در سکوت از گرسنگی بمیریم.»